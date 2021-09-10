Медики: Незначительные изменения в пищевых привычках продлевают жизнь человека на 48 минут в день 4 10.09.2021, 10:18

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Что именно нужно делать?

Известно, что нездоровая пища способна ухудшить здоровье человека, вплоть до сокращения продолжительности жизни. Проведенное исследование специалистами из Мичиганского университета помогло определить, что съев лишь один хот-дог, человек может сократить свою жизнь почти на 36 минут.

Подробности материалов исследования опубликовал журнал Nature Food (перевод — u-news.com.ua).

Во время изучения влияния продуктов на продолжительность жизни людей ученые проанализировали более 5 800 видов продуктов. В конце концов было установлено, что при условии замены 10% мясной продукции (обработанного мяса) на фрукты, овощи, орехи, бобовые или морепродукты, можно увеличить ежедневную продолжительность жизни на 48 минут. Таких цифр удалось достичь благодаря снижению воздействия углерода, содержащегося во вредных продуктах питания.

«Наше исследование подтверждает, что диетические изменения в рационе питания помогут не только улучшить качество жизни, но и благоприятным образом скажутся на окружающей среде», — поделился автор исследования Оливье Жолле.

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