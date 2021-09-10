БОР: Мы останемся дома до тех пор, пока нам не отдадут то, что наше по праву 10.09.2021, 10:25

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Фото: ТАСС

Стачке быть!

Ирина Халип сказала одну очень грамотную вещь, говоря про белорусов: мы живем в рассрочку, пишет телеграм-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Вот взяли и закупились продуктами в рассрочку за неделю до зарплаты, закупились к школе тоже в рассрочку, пишет. Про ремонты и экстренные покупки лучше вообще промолчать. Многих белорусов они и вовсе вводят в ступор.

Так и с жизнью ведь у нас получается. Взяли немного свободы в рассрочку год назад, а чем расплатились? Для кого-то цена была велика, для других несущественна. Но одно у нас есть общее внутреннее послевкусие от этой свободы и единства: мы хотим его ощутить вновь.

Чтобы взять собственную свободу обратно, важно помнить, что мы забираем свое. Не прижимисто стоя в проеме просим об одолжении у кого-то. Мы забираем то, что нам принадлежит. В этот раз мы не будем идти на уступки или упрашивать, или сторговываться на чем-то ради мимолетного ощущения. Мы останемся дома один раз и до тех пор, пока нам не отдадут то, что наше по праву.

Стачке быть!

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