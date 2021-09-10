закрыть
10 сентября 2021, пятница, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БОР: Мы останемся дома до тех пор, пока нам не отдадут то, что наше по праву

  • 10.09.2021, 10:25
  • 1,756
БОР: Мы останемся дома до тех пор, пока нам не отдадут то, что наше по праву
Фото: ТАСС

Стачке быть!

Ирина Халип сказала одну очень грамотную вещь, говоря про белорусов: мы живем в рассрочку, пишет телеграм-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Вот взяли и закупились продуктами в рассрочку за неделю до зарплаты, закупились к школе тоже в рассрочку, пишет. Про ремонты и экстренные покупки лучше вообще промолчать. Многих белорусов они и вовсе вводят в ступор.

Так и с жизнью ведь у нас получается. Взяли немного свободы в рассрочку год назад, а чем расплатились? Для кого-то цена была велика, для других несущественна. Но одно у нас есть общее внутреннее послевкусие от этой свободы и единства: мы хотим его ощутить вновь.

Чтобы взять собственную свободу обратно, важно помнить, что мы забираем свое. Не прижимисто стоя в проеме просим об одолжении у кого-то. Мы забираем то, что нам принадлежит. В этот раз мы не будем идти на уступки или упрашивать, или сторговываться на чем-то ради мимолетного ощущения. Мы останемся дома один раз и до тех пор, пока нам не отдадут то, что наше по праву.

Стачке быть!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»