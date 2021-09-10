В Беларуси банки поставили малый и средний бизнес на «голодный» паек 10.09.2021, 10:42

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Фото: RFE/RL

Вероятно, это связано с политикой Нацбанка.

Статистика говорит о стагнации кредитования малого и среднего бизнеса в стране. Причем не растет и рублевая, и валютная задолженность таких компаний, пишут banki24.by.

По белорусской методике к малому и среднему бизнесу относятся компании с персоналом до 250 человек. При этом на микропредприятиях занято от 1 до 15 человек, на малых предприятиях — от 16 до 100 человек, на средних — от 101 до 250 человек.

Общепринятых критериев для разграничения масштабов бизнеса по выручке в стране пока нет. По крайней мере, на уровне государства. В Нацбанке ведут статистику по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства на отчетные даты.

В открытом доступе публикуются замеры на 1-е число месяца. К 1 августа 2021 года малый и средний бизнес задолжал банкам во всех валютах 12,493 млрд BYN в эквиваленте.

Сравните: на 1 января 2021-го задолженность МСБ составляла 13,163 млрд BYN. Уровень задолженности отражает состояние на нетто-основе: предприятия берут новые кредиты, но параллельно гасят старые.

Поэтому, если задолженность падает, то это как правило говорит превышении погашения над выдачей (кредитное сжатие), если растет — то наоборот (кредитная экспансия). Как заметно по цифрам, в 2021 году кредитной экспансией в отношении малого и среднего бизнеса пока не пахнет.

Вероятно, это связано с политикой Нацбанка, которая стартовала летом 2020 года. На волне аномальных девальвационных ожиданий предприятий и населения регулятор ограничил постоянно доступные операции предоставления ликвидности банкам.

По цепочке ограничение рублевой ликвидности перешло в реальный сектор. Банкам особо не из чего стартовать кредитную экспансию и бурно давать взаймы реальному сектору. Проседание задолженности малого и среднего бизнеса произошло за счет долгосрочных кредитов.

К таким кредитам обычно относят займы с остаточным сроком погашения больше года. Если обязательства по краткосрочным кредитам в 2021 году поднялись с 4,074 до 4,520 млрд BYN, то по долгосрочным — снизились с 9,062 до 7,973 млрд BYN. О чем говорит такая динамика?

Краткосрочные кредиты — это как правило заимствования на пополнение оборотки. А вот кредиты с инвестиционные цели имеют длительные сроки погашения — намного больше года. Согласитесь, ведь крайне редко встречаются примеры модернизации крупного объекта менее чем за 12 месяцев.

Судя по всему, малый и средний бизнес пересмотрел свои инвестиционные программы и сосредоточился на выживании в режиме «здесь и сейчас». Также не исключено, что банки существенно ужесточили критерии отбора инвестпроектов на кредитование.

С 1 января по 1 августа задолженность малого и среднего бизнеса в белорусских рублях сократилась с 6,242 до 6,175 млрд BYN, в валюте — с 2,674 до 2,517 млрд USD. Хорошо видно, что в обоих сегментах новые кредиты в лучшем случае выдаются в пределах погашения старых.

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