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«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока-2»

  • 10.09.2021, 10:49
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«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Сроки строительства были сдвинуты из-за санкций США.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» полностью завершено, сообщили в пресс-службе «Газпрома», передает РБК.

«Председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о том, что начало поставок газа по магистрали ожидается с 1 октября.

Трубопровод проходит по дну Балтийского моря, через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Мощность двух ниток газопровода — 55 млрд кубометров топлива в год. Строительство газопровода должны были завершить в 2019 году, но сроки отодвинули из-за санкций США.

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