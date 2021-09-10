Весь Фаниполь остался без воды: жители возмущены и не верят обещаниям 1 10.09.2021, 10:56

1,970

Горожане задаются вопросом: когда же это закончится?

От жителей Фаниполя — города-спутника, между прочим, — регулярно поступают жалобы на перебои с водой. Но вчера ситуация совсем вышла из-под контроля: сухими краны оказались у всех жителей города. Такая же ситуация на предприятиях и в организациях, пишет onliner.by.

Горожане бьют тревогу и задаются вопросом: когда же это закончится?

— У нас на подъезде еще вчера появилось объявление, что 9 сентября с 9:00 до 16:00 не будет воды, — рассказывает Ольга, живущая в одной из новостроек. — Однако потом, видимо, что-то пошло не так. Без воды сидим до сих пор. Соседи писали, что где-то стоит машина с водой, но мы пока не ходили и не проверяли, так как у нас всегда есть запас. Но вот он заканчивается, и скоро надо будет выдвигаться.

Еще один житель города рассказывает, что привозная вода вчера как минимум была на улице Зеленой — с 17:30 до 18:30: «Тогда многие еще с работы не вернулись, поэтому потом в магазинах первым делом пятилитровики скупали».

Как сообщает портал fanipol.by, заместитель председателя по строительству и ЖКХ Дзержинского райисполкома Денис Прокопчик уточнил, что причиной «обезвоженности» стала авария на скважине станции второго подъема воды. Силами «Молодечноводоканала» причина была устранена, в настоящее время резервуары наполняются водой. В течение ближайших суток в городе появится вода.

«Начальник цеха ВиВ КУП „Молодечноводоканал“ Дзержинского района Сергей Близнюк приносит извинения жителям города Фаниполя и других населенных пунктов за доставленные неудобства в связи с отсутствием воды. Ввиду случившейся аварии и некачественно оказанной услуги в жировках будет сделан перерасчет в отчетном месяце», — сообщается на сайте.

Однако жителей Фаниполя эти слова мало успокоили. В комментариях к публикации можно прочитать следующие мнения: «Извинения? Решите вопрос, хватит людям ездить по ушам! Третий год подряд одна и та же история с водой! Наведите в городе порядок! В центре, рядом с детским садом и школой вонь адская. Это как? Воды либо нет, либо с песком просто льется из-под крана, детей невозможно мыть в этой воде… Извинения, перерасчет…», «Совершенно непонятно, зачем отключается вода летом! Говорят: „для профилактических работ“. Какие работы? Если потом всю осень и зимой что-то случается! Разве нельзя за эти две недели найти проблемные места и с ними работать? Сейчас пойдет вода (дай Бог), полдня она будет с землей, а затем чуть теплая! Кто-нибудь когда-нибудь наведет порядок в этом хозяйстве?! Не проходит и месяца нормально: то воды нет, то света!», «О каком перерасчете идет речь, если мы платим по счетчикам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».