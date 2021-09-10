Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных 1 10.09.2021, 11:02

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Заболевание протекает в легкой форме.

Случаи коронавируса резко растут, несмотря на вакцинацию. Согласно исследованиям, собранным приложением ZOE COVID Study, есть «только» один симптом Covid, который чаще встречается у полностью вакцинированных, пишет lenta.ua.

Рост числа случаев заболевания и смертности не означает, что вакцины не оказывают ожидаемого эффекта. Новое исследование, опубликованное в приложении ZOE COVID Study, в котором анализируются мнения миллионов участников, показывает, что наличие двух или более доз вакцины COVID-19 не только значительно снижает риск заражения COVID-19, но и снижает серьезность заражения, если кто-то заразится.

Однако COVID-19 все еще может заразить полностью вакцинированных людей.

Исследование, проведенное командой разработчиков приложения ZOE COVID Study, показывает, что наиболее распространенные симптомы похожи на симптомы у непривитых взрослых.

Например, аносмия (потеря обоняния), кашель, жар, головные боли и усталость.

Однако все эти симптомы были более легкими и реже сообщались вакцинированными людьми, и у них была вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.

«Чихание было единственным симптомом, который чаще встречался у вакцинированных людей с COVID-19», - написала исследовательская группа.

Медики добавили, что, хотя риск заражения COVID-19 все еще существует после двойной вакцинации, есть явное снижение риска отправки в больницу, наличия действительно тяжелых симптомов или продолжительных симптомов, добавили они.

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