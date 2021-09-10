The Economist: Талибану трудно управлять Афганистаном в состоянии кризиса 10.09.2021, 11:47

Фото: EPA

Руководить страной гораздо сложнее, чем организовывать восстания.

«Новый» Талибан очень похож на «старых» талибов. 7 сентября новые «правители» Афганистана обнародовали состав так называемой временной администрации из 33 человек. В состав вошли сторонники жестких взглядов. Неудивительно, что в правительстве талибов нет женщин. Талибан нарушил свои обещания относительно инклюзивного правительства, вырезав другие политические группы, цитирует «Зеркало недели. Украина» издание The Economist.

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд будет исполнять обязанности премьер-министра. Близкий помощник основателя Талибана Муллы Омара, Мохаммад Хасан Ахунд был министром иностранных дел, а затем заместителем премьер-министра во время последнего пребывания Талибана у власти.

Его заместителем будет Абдул Гани Барадар, сооснователь группы и главный участник переговоров по соглашению о выводе американских войск. Министр внутренних дел - Сираджуддин Хаккани входит в список розыска ФБР с вознаграждением в 10 млн долларов.

Обсуждение состава кабинета министров затянуло принятие решений, необходимых для управления страной. Банковская система Афганистана находится в хаосе, его иностранные резервы заморожены, а финансовая помощь, которая когда-то обеспечивала три четверти правительственного бюджета, была приостановлена.

То, что осталось от страны, находится в подвешенном состоянии, когда чиновники из администрации свергнутого президента Ашрафа Гани не могут найти общий язык с новыми «лидерами».

Новый исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Номани сидит в том же здании, выполняя ту же работу, которой он занимался 20 лет назад, до того, как его администрацию выгнали из города американские войска. Однако город трудно узнать с тех пор, когда Номани в последний раз занимал эту должность.

Сейчас он отвечает за около 12 тысяч муниципальных работников и контролирует все - от содержания улиц в чистоте к обеспечению запасами зверей в зоопарке.

«Раньше Кабул был похож на деревню. Сейчас он развит, и многие бизнесмены предоставляют инвестиции. Это конкурент с городами соседних стран», - говорит он.

У Номани много идей. Он хочет очистить город, посадить деревья и удалить бетонные стены, загрязняющие городской пейзаж. Но его работникам не платили два месяца, и непонятно, откуда поступит зарплата. Его предшественник на посту мэра Мохаммад Дауд Султанзой выполняет обязанности советника.

Приезд тысяч талибов собрал различных последователей движения по всей столице. В одном судебном комплексе новый назначенный судья от талибов объяснил, что его опыт включает несколько лет работы в теневых судах. Эти тайные суды были ключом к низовому успеху повстанцев, поскольку они выносили быстрые решения, лишенные задержек, которые наблюдались в правительственных судах.

Руководитель области здравоохранения Афганистана Вахид Маджру - единственный министр, который остался на своем посту после падения Кабула, продолжает управлять системой здравоохранения при переходе.

Бойцы Талибана суетятся у здания министерства, когда Маджру разбирается с потоком электронных писем в своем офисе. Маджру слишком тактичный, чтобы говорить о своих новых начальниках, отмечая лишь то, что у них «очень разный стиль управления».

Но он, очевидно, расстроен убытками, понесенными приостановлением иностранной помощи. По его словам, международные доноры заморозили вклады, финансирующие тысячи больниц. Он предупреждает, что система развалится, если доноры не станут более гибкими. Персонал больниц начал жаловаться на дефицит пищи. Больницы закрываются из-за нехватки запасов и лекарств.

За пределами правительственных министерств улицы тише, чем обычно, и многие магазины закрыты. Некоторые женщины все еще ходят по улицам, иногда даже с макияжем, но их гораздо меньше, чем раньше.

Нестабильное состояние дел в Кабуле является социальной и политической проблемой, поскольку жители пытаются ориентироваться в непонятных новых правилах. За столами кафе в центре Кабула месяц назад могло бы сидеть много молодежи, которая обсуждала бы стартапы, а не шариат. Теперь кафе в значительной мере безлюдны. Патруль в составе бойцов Талибана уже посетил владельцев.

Новое правительство - это первый шаг для талибов, чтобы справиться с кризисом в стране. Но такой список представителей правительства с жесткими взглядами вряд ли понравится иностранным донорам, которые могли бы облегчить боль страны. Талибан захватил Афганистан, но теперь надо сохранить страну живой, резюмирует издание.

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