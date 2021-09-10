Рогозин боится потерять «Бураны» из-за казахского бизнесмена 4 10.09.2021, 11:52

2,168

Дмитрий Рогозин

Коллаж: versia.ru

Предприниматель заявил, что отдаст технику только в обмен на голову одного из правителей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook обратился к казахскому бизнесмену Даурену Мусе, обвинив его в том, что из-за ненадлежащего хранения «Буранов» и «Энергии-М» «…дальнейшее пребывание обоих Буранов и Энергии-М в этих корпусах грозит утерей матчасти».

Об этом сообщают «Известия».

«Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой Вы ничего не соображаете, а оценить риски Вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин, — пишет Рогозин. — Вы прекрасно знаете, что мы без согласия казахстанских властей не можем даже планировать вывоз не принадлежащего нам имущества в Россию, зато вынуждены нести расходы на его охрану.

Оценки технического состояния обоих «Буранов» и ОН «Энергия-М» проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны. Но Вам не стоит использовать сообщения в СМИ о техническом аудите в качестве повода для разжигания страстей. С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге „Бураны“ обретут более заботливого хозяина или заставят Вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение».

На это Даурен Муса отреагировал так: «У кого и за что они его купили и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» — написал он в Facebook. Муса признал, что сейчас статус космического корабля и макета разбирается в суде — их изъятия у его компании добиваются власти Казахстана. «Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства… Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения. Казахстан — это история батырства и баев, традиций и уважения к достижениям предков. Я готов был и так подарить эти «Бураны» России взамен на голову Кенесары хана!»

Среди казахов бытует мнение о том, что голова Кенесары Хана (1802–1847 гг.) хранится в Эрмитаже. После официального запроса генконсульства Казахстана в Кунсткамеру в 2004 году директор МАЭ РАН Юрий Чистов и заведующий отделом антропологии МАЭ РАН Валерий Хартанович написали ответ, в котором говорится, что такого артефакта в фондах музея нет.

6 сентября российское НПО «Молния», занимавшееся разработкой «Бурана», сообщило, что его специалисты посетили Байконур для осмотра инфраструктуры и самого орбитального аппарата. Осмотр провели для планирования дальнейшего вывоза «Бурана» в Россию. «Идея перевозки „Бурана“ с космодрома Байконур и установки его в одном из отечественных музеев впервые прозвучала в начале этого года. Сейчас полетный экземпляр орбитального корабля без должного обслуживания разрушается, периодически подвергается атакам вандалов, а ангар, в котором хранится «Буран», находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться», — говорилось в сообщении. Сейчас страница, на которой оно было опубликовано, недоступна на сайте НПО «Молния», хотя и сохранилась в кэше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».