Врач Станислав Соловей: Знаю, что все будет хорошо и хэппи-энд не за горами 10.09.2021, 11:54

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Станислав Соловей

Фото: tut.by

Проникновенный пост для тех, кто хочет вернуться в свободную Беларусь.

«Сейчас мои мысли, цели и идеалы прежние, но только поезд везет меня не по родной земле, хоть и к родным мне людям», — пишет в своем Facebook врач Станислав Соловей, вынужденный выехать из Беларуси.

Находясь в другой стране, он написал проникновенный пост о чувствах эмигранта.

— С нашей жизнью нас связывает очень много нитей, которых мы иногда даже не замечаем. Это и наша работа, и привычный магазин, и женщина, которая выгуливает собак в то время, когда ты возвращаешься домой с работы. Друзья, коллеги, здания, запахи, язык, — словом, все окружающее нас пространство.

Наверное, эти нити и тянут нас назад, когда мы путешествуем. Когда, вернувшись из очередной поездки, ты вдруг осознаешь, как стало вдруг легко на душе.

Наверное, именно эти нити, если долго натянуты, делают очень больно, как леска, обмотанная вокруг пальца, врезается в плоть, рассекая кожу. Видимо, так я представляю себе тоску по Родине…

Нити рано или поздно порвутся, какие-то совсем безболезненно, какие-то, оставив глубокие раны, которые когда-нибудь начнут затягиваться. Эти нити помогают нам жить, планировать отпуска и встречи, ремонт на балконе и поездки к родным.

Наверное, поэтому и встречаются описания мигрантов, как людей без будущего, которые живут сегодняшним днем, и, пока не обрастут новыми нитями, которые будут их держать, не способны думать о будущем.

Я почти физически чувствую, как рвутся мои нити, размывая моё завтра. Некоторые едва заметные — вкус воды, цены в магазинах, рекламные билборды на улицах. Но вот другие рассекают плоть… Никогда бы не подумал, что перевод Вайбера на местную симку причинит такой дискомфорт, что солнце окажется чужим и любимые песни будут резать слух.

Действительно прав был Боб Дилан: «Если у тебя ничего нет, то и терять тебе нечего», а у меня было…

Я всегда старался быть реалистом, несмотря на свой импульсивный характер. Но, сейчас как-то не получается думать о будущем, планировать даже завтрашний день. Очень странное чувство, когда утром ты выходишь из снятого на одну ночь номера и не знаешь, где ты уснешь сегодня.

Несмотря на то, что реальность складывается настолько хорошо, что в нее даже не получается сразу поверить, что есть те, кто подставляет плечо. Хотя это больше напоминает спасение утопающего, когда тебя хватают и практически силком тянут куда-то. Причем тянут с обоих сторон границы — и те, кто остался, и те, кто оказался рядом. Спасибо вам за это!

…Знаю, что все будет хорошо и хэппи-энд не за горами.

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