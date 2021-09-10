Сын белорусского маршрутчика придумал оригинальный метод против папиного конкурента 2 10.09.2021, 11:50

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Необычная история произошла на маршруте Поставы-Минск-Поставы.

Индивидуального предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками, подозревают в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ обратились представители предприятия-перевозчика «ОдияТранс», которое возит пассажиров по маршруту Поставы-Минск-Поставы. Они сообщили, что летом на их рейсы регулярно бронировал билеты работник конкурента и ни один из них не выкупил. Только за июнь-август прошлого года он оформил 147 квитков на общую сумму 1314 рублей.

Пассажиры, которые не смогли приобрести билеты на рейсы «ОдияТранс», были вынуждены искать иные варианты поездки и прибегали к услугам конкурента, так как время его рейсов по этому же маршруту граничило со временем отправления транспорта «ОдияТранс».

В ходе антимонопольного расследования специалисты установили, что владелец номера, с которого бронировались билеты, является сыном конкурента «ОдияТранс». В их действиях МАРТ установил наличие факта недобросовестной конкуренции и нашел основания для привлечения к административной ответственности.

Напомним, недобросовестная конкуренция влечет штраф в размере от 20 до 100 базовых величин (580 — 2900 рублей) на физлицо, а на индивидуального предпринимателя — от 100 до 200 базовых (от 2900 до 5800 рублей).

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