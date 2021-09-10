Глава МИД Украины заявил о моральном и дипломатическом поражении России 10.09.2021, 12:03

Дмитрий Кулеба

Битва за Крым — это битва за Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что политические репрессии в оккупированном Крыму подтверждают моральное и дипломатическое поражение России, пишет «Новое время».

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Кулеба сказал, что РФ нарушает права человека в Крыму. Российские силовики проводят незаконные обыски, задерживают членов крымскотатарской общины и активистов.

«Реакция Москвы свидетельствует, что Крымская платформа несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль пошел на прямую месть и устрашения. Такие действия подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы — поражение ее дипломатии», — отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что Украина работает над освобождением всех узников Кремля и «России не удастся нас запугать или остановить».

«Битва за Крым — это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыму, суверенной Украины не будет, мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность эффективно и безапелляционно защищать национальные интересы. Именно поэтому деоккупация полуострова будет приоритетом международной деятельности, моей работы и работы Министерства иностранных дел, пока мы не вернем Крым. Крым — это тест, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в 21 веке», — добавил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».