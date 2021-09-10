Названы продукты, которые укрепляют иммунитет и снижают риск заражения COVID-19 1 10.09.2021, 12:14

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Исследование провели специалисты Гарвардской медицинской школы.

Правильная диета может снизить риск заражения коронавирусом на 10%. Питание должно состоять из растительных продуктов.

Об этом говорится в исследовании специалистов Гарвардской медицинской школы, опубликованном в журнале Gut. В нем приняли участие 600 тысяч человек, которые указали всю информацию о себе в специальном приложении.

Участники рассказывали, что было в их рационе до начала пандемии и во время нее.

Оказалось, что те люди, у кого рацион был сбалансированным, на 10% реже заражались COVID-19 в сравнении с теми, у кого питание было нездоровым. Участники первой группы также на 40% меньше имели тяжелые симптомы заболевания.

Легче перенесли недуг люди, употреблявшие следующие продукты:

рыбу жирных сортов,

фрукты,

овощи,

зелень.

Эксперты пришли к выводу, что растительная пища укрепляет иммунитет и улучшает здоровье в целом.

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