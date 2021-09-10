Налоговая спросила у жителя Могилева, где он взял 185 тысяч рублей 1 10.09.2021, 12:27

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Ответ не устроил, насчитали налог.

Налоговики затребовали у жителя Могилева декларацию о доходах и расходах. При проверке выяснилось, что траты мужчины превысили денежные поступления на 185,8 тысячи рублей. Пояснения, откуда «лишние» средства, налоговиков не устроили и они насчитали налог.

Налоговая выяснила, что мужчина предоставлял займы на покупку имущества, а также давал взаймы зарегистрированным в России организациям. Расходы мужчины превысили доходы на 185,8 тысячи рублей.

— Источниками доходов, согласно представленной декларации, явились доходы от предпринимательской деятельности, возвраты займов организациями Российской Федерации, дарение денежных средств от близких родственников, реализация дикорастущей продукции, — пояснили в МНС.

В итоге информация об этих источниках дохода не подтвердилась, мужчине насчитали подоходный налог в 29,7 тысячи рубля с суммы превышения. Он уже уплатил сбор.

Налог на превышение расходов над доходами составляет 16%. Его могут поднять до 20%.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. Для этого налоговики присылают письменный запрос (требование о представлении декларации о доходах и имуществе). При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (сейчас это 7250 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

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