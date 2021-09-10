Тайны Кремля: что означает внезапная гибель московского начальника загадочно погибшего крымского «министра» 10.09.2021, 12:33

Гибель Зиничева происходит в тот уникальный момент, когда Путин и Шойгу совместно находятся где-то «в тайге» на совещании.

Украинские социальные сети распространяют сведения о гибели российского министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева. Зиничев, по российской версии, погиб во время учений на севере Красноярского края при попытке спасения человека, который якобы также погиб. Об этом пишет доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитируя свежую пропаганду РФ озвученную лично Симонян «никто даже не успел осознать, что произошло, как Зиничев рванул в воду за человеком, который сорвался, и разбился на выступавшем камне». При этом пропагандой специально отмечается «куча свидетелей», но никаких визуальных доказательств, конечно, нет и, кроме того, фактически Зиничев погиб в больнице, где его «пытались спасти». Хотя потом и видео скорее всего смонтируют.

А теперь скупые факты. Зиничев профессиональный КГБшники и с 2006 по 2015 лично отвечал, как ключевой офицер спецслужб, за личную безопасность господина Путина. Он был одним из самых доверенных лиц российских руководителей. Он имел огромный уровень влияния в «теневой власти» России.

С лета 2015 года его по достоверно неизвестным причинам отдаляют «от тела» и начинают ставить на другие должности и постепенно он закрепляется в качестве министра по чрезвычайному и в 2018 году вводится в Совет безопасности РФ.

Гибель Зиничева происходит в тот уникальный момент, когда Путин и Шойгу совместно находятся где-то «в тайге» на совещании. Гибель происходит в режимной зоне российской Арктики, где кроме людей в погонах вокруг заведомо никого не будет на сотни километров. Никаких нежелательных свидетелей по определению. Гибели Зиничева предшествовала таинственная гибель его крымского подчиненного, «министра» Сергея Шахова в январе 2021 года. Тогда это списали на интриги вокруг кресла «главы Крыма» Аксенова.

Но теперь можно предположить, что мы ошибались и здесь действо продолжается вокруг другого стула. Предполагаю, что сейчас в РФ подавлено попытку, реальную или воображаемую (в головах кремлевских «красных драконов») военно-КГБшного переворота. Скорее всего в ближайшее время будут другие «трагические случаи» среди российских чиновников и бизнеса. В частности, они не исключены среди оккупантов и коллаборационистов Крыма.

Предполагаю, что такое подавление специально подвязано не только под учения в Беларуси, но и под волну репрессий в Крыму. Поэтому эта информационная волна из Симферополя, как и учения «Запад-2021» действительно имеют важную цель «вытеснение» из информационной повестке дня каких-либо сведений о жестокой битве за власть в империи, которая сейчас разворачивается между кремлевскими группировками.

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