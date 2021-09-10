Очевидное поражение Лукашенко Игорь Ильяш

10.09.2021, 12:47

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игорь ильяш

Фото: facebook

Судьба суверенитета и независимости Беларуси решается не на переговорах в Москве.

Результаты переговоров в Москве — это очевидное поражение Лукашенко. Масштабы поражения преувеличивать не стоит — оно не катастрофическое, это отнюдь не капитуляция. Но теперь Путин окончательно перехватил инициативу в интеграционных переговорах. Впрочем, конечные перспективы интеграции всё равно зависят от того, какая ситуация будет складываться внутри Беларуси.

Это если коротко о вчерашних переговорах. Если чуть подробнее разбирать интеграционный кейс, то ситуация выглядит следующим образом:

1) Изначально (с конца 2019 года) позиция официального Минска на переговорах по «углубленной интеграции» сводилась к двум основным требованиям: цена на газ на уровне Смоленской области и полная компенсация потерь от «налогового маневра» (речь шла о фантастических $8-12 млрд в течение пяти лет). Только после этого Лукашенко был готов что-либо подписывать (принцип «утром деньги, вечером интеграция»). Путин отстаивал обратный порядок действий.

И судя по вчерашней пресс-конференции победил именно путинский подход к проблеме: цена на газ сохраняется на прежнем уровне, а вместо миллиардных компенсаций речь пока что идет только о кредите на $630-640 млн. Притом что по неофициальной информации Минск хочет получить кредит на $3 млрд.

С учетом этого согласование 28-ми программ после почти двухлетнего топтания в переговорном болоте выглядит как сдача позиций. Как минимум, на репутационном уровне.

2) Не следует переоценивать значимость заявлений, сделанных в Москве. Сами интеграционные программы подписаны не были. Стороны пока что просто обменялись обещаниями, относиться к которым стоит предельно критически — оба диктатора не отличаются верностью своим словам. Даже если документы действительно будут подписаны, это еще не значит, что их реализацию не станут саботировать.

То есть между согласованием интеграционных программ и полной капитуляцией перед Путиным не следует ставить знак равенства. Но дальнейшее сопротивление будет проходить уже на гораздо менее выгодных для Лукашенко позициях. Так или иначе официальный Минск вынужден идти на уступки, инициатива теперь в руках Кремля.

3) А теперь самое главное. Судьба суверенитета и независимости Беларуси решается не на переговорах в Москве, Сочи или где-нибудь еще. Она решается прежде всего в самой Беларуси. Интеграционные проекты могут быть реализованы только в том случае, если общество будет проявлять полную покорность. Без этой покорности интеграционные соглашения не будут стоит даже той бумаги, на которой они написаны.

Игорь Ильяш, «Фейсбук»

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