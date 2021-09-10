Экономист: У санкций есть целый букет неожиданных последствий для властей Беларуси 1 10.09.2021, 12:56

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Эффекты от них будут непредсказуемыми.

Санкции последнее время ударяют по режиму в Беларуси с неожиданных сторон. Вспомним недавний кейс БелАЗ, когда оборудование компании было задержано в Литовском порту. При этом именно товарные позиции предприятия не подпадают под санкции.

Можно ли в дальнейшем ожидать других «сюрпризов»?

На вопрос сайта myfin.by отвечает академический директор BEROC Катерина Борнукова:

— Вся сложность санкций в том, что эффекты от них непредсказуемы. Формально перевозка товаров госпредприятий не запрещена. Ограничения вводились только по нефтепродуктам и калийным удобрениям. К тому же они не должны затрагивать действующие контракты.

Теперь все начнут постепенно понимать, что у санкций есть целый букет неожиданных последствий, когда партнеры отказываются работать не потому, что это напрямую запрещено, а потому что они хотят избежать потенциальных рисков и неприятностей с европейскими и американскими регуляторами.

И на новостном фоне из Беларуси они просто решают на всякий случай отказаться от работы с нашей страной.

К тому же мы подходим к тому моменту, когда начинают истекать действующие контракты, которые были выведены из под санкций. Многие европейские страховые компании отказываются участвовать в сделках. Это может повлиять в том числе на транспортировку нефтепродуктов, поставки калийных удобрений, особенно от мелких компаний.

Абсолютно непонятен тайминг этих событий, сроки контрактов – это закрытая информация, но думаю, что уже в ближайшие два месяца таких новостей будет все больше.

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