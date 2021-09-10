Джефф Безос инвестировал в стартап, который собирается продлить его жизнь на 50 лет 2 10.09.2021, 13:03

2,418

ДЖЕФ БЕЗОС

Они работают над технологией перепрограммирования.

Самый богатые человек в мире Джефф Безос стал инвестором нового стартапа Altos Labs, который работает над технологиями омоложения клеток и потенциальным продлением жизни на 50 лет, пишет liga.net.

Согласно отчету, Altos Labs работает над так называемой технологией перепрограммирования: метода превращения взрослых специализированных клеток в стволовые клетки, которые могут превратиться в любые клетки.

Возглавит научную работу биохимик из Salk Institute Хуан Белмонте, который в 2018 году объявил перепрограммирование "элексиром жизни" и заявил, что "старение не является необратимым процессом".

В 2019 году Бельмонте был частью команды, работающей в Китае, которая создала гибриды обезьяны и человека, названные химерами, что вызвало критику со стороны специалистов по медицинской этике.

К Бельмонте в Altos Labs присоединится Стив Хорват, генетик из Калифорнийского университета, который разработал способ определения старения клеток по их молекулярным маркерам. Консультативный совет стартапа возглавит Шинья Яманака, получивший в 2012 году Нобелевскую премию за работу по перепрограммированию.

По данным Bezos Expeditions, инвесткомпании мультимиллиардера, Безос владеет долями в нескольких других стартапах, проводящих клеточные исследование, включая Nautilus Biotechnology, Sana Biotechnology, Denali Therapeutics, Juno Therapeutics (часть Bristol Myers Squibb).

Вместе с другим технологическим миллиардером Питером Тилем, Безос также инвестировал в Unity Biotechnology, стартап, разрабатывающий технологию для замедления старения на клеточном уровне.

Проекты предотвращения смерти популярны в Кремниевой долине. В 2013 году Google запустил Сalico - лабораторию исследований и разработок для лечения старения. Годом позже Palo Alto Longevity Prize предложил $1 млн для исследователей, которые могли бы омолодить старые организмы или продлить продолжительность жизни живых существ на 50%.

Сегодня исследователи из 50 стран могут выиграть около $30 млн в рамках программы по "здоровому долголетию" американской Национальной мединской академии (NAM).

По данным Нира Барзилая, директора Института исследований старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, в 2021 году в науку, продлевающую жизнь, инвестировано $4,5 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».