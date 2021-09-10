Самцы кальмаров оказались заботливыми отцами 5 10.09.2021, 13:18

Это первые свидетельства проявления родительской заботы у головоногих.

Ученые из Университета Лиссабона и Американского музея естественной истории обнаружили возможные доказательства отцовской заботы среди головоногих моллюсков. Специалисты наблюдали за рифовыми кальмарами в Красном море и у побережья Индонезии и заметили нечто необычное: самцы помогали самкам найти подходящее место для откладывания яиц, пишет «Вокруг света».

Обычно семейная жизнь мужских особей кальмаров ограничивается борьбой за выбранную самку и спариванием. До сих пор не было данных о том, что самцы проявляют озабоченность дальнейшей судьбой потомства. Однако, как оказалось, кальмары Sepioteuthis lessoniana вели себя иначе. После спаривания самец менял окраску, становясь черно-белым, а также поднимал одни щупальца вверх, другие вниз. Эту достаточно неудобную позу, как и окрас, ученые расценили как попытку отпугнуть соперников.

После этого самцы отправлялись в ближайшую расщелину, куда вскоре прибывали и самка, чтобы отложить яйца. Исследователи предполагают, что таким образом самец проверял, насколько безопасным является место для кладки. Примечательно, что такое поведение демонстрировали как самцы в Красном море, так и кальмары у берегов Индонезии. Это позволяет предположить, что данный ритуал — обычное явление для представителей вида.

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