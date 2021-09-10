Тихий «преемник»: какую карьеру Путин готовил главе МЧС Зиничеву 1 10.09.2021, 13:26

2,048

Что могло ждать российского министра, если бы не случилась трагедия?

В российских СМИ продолжается обсуждение различных версий гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

«Жаль только, что мы не живем в такой стране, в которой подобная трагедия – с обычным гражданином или высокопоставленным чиновником, могла бы стать искренне всенародной новостью. В государстве, которое построила нынешняя власть, у людей просто не осталось места для сочувствия. И это в каком-то смысле закономерный итог. Для одних погибший министр – засекреченный незнакомец, о роли которого они узнали только из некролога. Для вторых – непримиримый враг из органов, которые регулярно и жестоко уничтожают несогласных в своей же стране, а политическое пространство превратили в пепелище пожара. Для третьих же - он адъютант президента, слезам которого верить не принято», — считает обозреватель Юлия Таратута.

В своей колонке на «Дожде» она рассуждает о том, какие были у Зиничева перспективы во власти.

В день гибели министра «прокремлевские телеграм-каналы весь день переставляли шахматные фигуры на воображаемой президентской доске». Они и до этого прочили Зиничеву повышения и даже называли преемником президента.

«Люди философского склада рассуждали, что эта история повлияет скорее на саму атмосферу во власти. Она станет более тяжелой. Элита все чаще будет думать о смерти, она ведь и сама не становится младше. А когда уходят еще и важные, относительно молодые люди, настроения становятся более фатумными», — считает Таратута

Кем для Владимира Путина был его бывший охранник Зиничев и какая политическая карьера могла ждать министра, если бы не случилась трагедия?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».