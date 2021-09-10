The Economist: Блок Меркель предчувствует проигрыш на выборах 4 10.09.2021, 13:43

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Многие считают, что блок ХДС/ХСС допустил кардинальную ошибку.

В прошлом месяце сторонники Христианско-демократического союза (ХДС) в одном из округов Берлина расклеивали предвыборные плакаты с изображениями кандидата на пост канцлера от ХДС/ХСС Армина Лашета. Это была ошибка, считает один местный политик. Существуют даже рассказы о том, что некоторые подразделения ХДС по всей Германии отказались вывешивать плакаты Лашета. Во время двухчасовой прогулки Шарлоттенбург и Митте, двумя берлинскими районами, не было видно ни одного плаката с кандидатами на пост канцлера перед выборами в Германии, приводит статью The Economist «Зеркало недели. Украина».

Некоторые политики ХДС все еще уверенно ведут себя на публике, но уже чувствуется настроение поражения.

Консервативная партия привыкла к успеху: она занимала кабинет канцлера в течение 52 из 72 лет существования республики.

Партия фактически никогда не получала поддержку ниже 31%. Но теперь перед ХДС стоит реальная перспектива потери власти.

Новый опрос Forsa показал, что Социал-демократическую партию Германии поддерживают около 25% респондентов, ХДС/ХСС - всего 19%, а «Зеленых» - 17%. В 2013 году ХДС/ХСС набрали 41,5%, а на последних выборах 2017 года - 32,9%.

Что же произошло? Многие считают, что блок ХДС/ХСС допустил кардинальную ошибку, когда выбрал кандидатом на пост канцлера Лашета вместо баварского политика Маркуса Зедера.

«У партии был выбор между победой с Зедером и проигрышем с Лашетом», - говорит Манфред Гюльнер из Forsa. Он обвиняет аппаратчиков ХДС, которые боялись «захвата» их партии баварцами.

Другая точка зрения, которую распространяют представители сети консервативных политиков Berliner Kreis, заключается в том, что ХДС теряет избирателей, поскольку потерял свою консервативную идентичность во время руководства Ангелы Меркель.

«Это совсем не так», - считает политик из Баден-Вюртемберга Мануэль Гегель, который утверждает, что успех Меркель на предыдущих выборах говорит сам за себя.

Политический стратег Юлиус ван де Лаар считает, что проблемы вытекают из плохо спланированной предвыборной кампании, которая началась только в апреле: акцент на изменениях, когда многие избиратели хотят стабильности, а также неуклюжая реакция Лашета на паводки в июле, что негативно повлияло на его рейтинг.

Все это сыграло в пользу кандидата от Социал-демократической партии Олафа Шольца, который некоторым избирателям напоминает «клона» политических взглядов Меркель. Он даже иногда копирует ее жесты.

В своем выступлении 7 сентября Меркель решительно поддержала Лашета и раскритиковала Шольца за то, что он не исключает коалиции с поляризующей левой партией.

Еще есть вероятность, что ХДС догонит Социал-демократическую партию: опросы были очень изменчивыми в последние месяцы. Но эта вероятность не слишком большая.

Гюльнер считает, что партия будет придерживаться своего выбора, но из-за этого может проиграть. Даже очень маловероятный переход в последнюю минуту к Зедеру может не очень помочь ХДС, резюмирует издание.

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