Похмелье после кремлевской встречи

Похмелье после кремлевской встречи14
- 10.09.2021, 13:47
- 30,848
Выкручиваться Лукашенко становится все сложнее.
Результаты визита в Москву выглядят как поражение Лукашенко, пишет «Салідарнасць».
Конкретики и ясности относительно интеграционных перспектив, впрочем, не проявилось. «Союзные программы» не обнародованы (во всяком случае, пока), общественность может только догадываться о содержании документов.
«Интеграционные карты», которые вполне могут стать пиратскими, планируют утвердить до конца года.
Теоретически режим Лукашенко еще может использовать это время, чтобы вернуться к политике балансирования (но в текущих условиях такой сценарий выглядит почти невероятным) или для затягивания процесса, что не является оригинальным приемом в отношениях с Россией.
На этот случай Кремль предусмотрел короткий поводок в виде экономической зависимости. Как подтверждение — смехотворный по объему кредит, который даже заявлен как предупреждение: мол, до конца 2022-го года на большее рассчитывать не стоит.
В условиях надвигающихся санкций это может означать только одно: никуда не денетесь — придете с протянутой рукой.
Выкручиваться Александру Лукашенко становится все сложнее.