Похмелье после кремлевской встречи 14 10.09.2021, 13:47

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Фото: Getty Images

Выкручиваться Лукашенко становится все сложнее.

Результаты визита в Москву выглядят как поражение Лукашенко, пишет «Салідарнасць».

Конкретики и ясности относительно интеграционных перспектив, впрочем, не проявилось. «Союзные программы» не обнародованы (во всяком случае, пока), общественность может только догадываться о содержании документов.

«Интеграционные карты», которые вполне могут стать пиратскими, планируют утвердить до конца года.

Теоретически режим Лукашенко еще может использовать это время, чтобы вернуться к политике балансирования (но в текущих условиях такой сценарий выглядит почти невероятным) или для затягивания процесса, что не является оригинальным приемом в отношениях с Россией.

На этот случай Кремль предусмотрел короткий поводок в виде экономической зависимости. Как подтверждение — смехотворный по объему кредит, который даже заявлен как предупреждение: мол, до конца 2022-го года на большее рассчитывать не стоит.

В условиях надвигающихся санкций это может означать только одно: никуда не денетесь — придете с протянутой рукой.

Выкручиваться Александру Лукашенко становится все сложнее.

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