Байден представил радикальный план борьбы с коронавирусом 7 10.09.2021, 13:56

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фото: angela weiss/afp

Новые требования по вакцинации затронут примерно 100 миллионов американцев.

Президент США Джо Байден хочет перейти к радикальным мерам для противодействия COVID-19. В четверг, 9 сентября, он подписал распоряжение о расширении масштабов вакцинации от коронавируса. Новые правила затронут в частности, федеральных служащих, медперсонал и сотрудников крупных компаний, сообщает dw.com.

"Вакцинационные требования в моем плане затронут примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - заявил Байден.

Вакцинация станет обязательной для всех сотрудников федеральных ведомств, а также их подрядчиков. С этого дня у федеральных служащих США есть 75 дней, чтобы привиться. Тех, кто откажется, ожидают дисциплинарные меры. Исключение сделают для работников, которые не могут вакцинироваться по религиозным соображением или по состоянию здоровья.

Обязательные прививки для многих компаний и учителей США

Джо Байден также поручил министерству труда США потребовать от всех компаний, в которых работает свыше 100 сотрудников, чтобы все работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно.

Кроме того, президент заявил, что 300 тысяч педагогов в федеральных программах Head Start и в школах федерального подчинения должны быть вакцинированы. Также прививки станут обязательны для 17 млн медицинских работников.

План Байдена содержит также положение о повышении штрафов за отказ носить маску в общественном транспорте с 10 сентября - с 500 до 1000 долларов за первое нарушение и с 1000 до 3000 долларов за повторное нарушение.

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