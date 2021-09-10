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Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана

  • 10.09.2021, 14:07
  • 3,946
Талибы отменили инаугурацию временного правительства Афганистана
фото: reuters

Что произошло?

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны. Об этом заявил в пятницу член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани, сообщает ТАСС.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал представитель движения на своей странице в Twitter, не уточнив о возможности проведения церемонии в дальнейшем.

Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.

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