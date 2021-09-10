«Когда начнется забастовка, она вызовет цепную реакцию!» 1 10.09.2021, 14:23

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Сергей Дылевский

фото: Charter97.ORG

Белорусы о ситуации в стране и предзабастовочном состоянии.

Глава Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский дал большое интервью для YouTube-канала политолога Дмитрия Болкунца. Лидер рабочего движения рассказал шокирующую правду о ситуации на белорусских предприятиях.

В комментариях под видео идет оживленная дискуссия. Люди делятся своим мнением о ситуации в стране и предзабастовочном состоянии.

Сайт Charter97.org собрал самые яркие комментарии.

«Молодцы, ребята! Шампанское уже в холодильнике».

«Просто другого выхода нет, нужно просто перестать бояться. Правда всегда побеждает».

«Мужики, просыпайетесь!! Вы мужики или кто ?! Не бойтесь».

«Чем больше растет зарплата, тем меньше за нее возможно купить! Белорусская чудо-экономика».

«Полностью поддерживаю Сергея и понимаю, всю жизнь сталкиваюсь с совковой моделью ведения дела. Это моя боль».

«Когда начнется забастовка, то при информационной поддержке это должно вызвать цепную реакцию Важно то, насколько общество готово будет выключить рубильник на оборудовании».

«Как-же всё правильно и честно о пенсионерах. Cама нахожусь в такой ситуации».

«Всеобщая стачка или забастовка. Это сейчас лучшее оружие против Таракана и колхозной банды».

«Раскручиваете эту тему, ибо акции — нельзя, марши — нельзя. Ну, тогда получи, фашист, гранату».

«Нужно не только рабочих агитировать, но и учителей, медиков, таксистов — всех».

«Можно вырвать больной зуб и жить дальше. А можно мучиться. А Лукавый — он вообще гангрена. Только ампутировать».

«Дылевский классный, все правильно раскладывает. Железнодорожники, мы на вас смотрим».

«Супермаркеты, рынки, работники магазинов промтоваров, общественный транспорт, воздушный транспорт, ЖД. Все, все на забастовку!» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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