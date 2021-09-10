Центробанк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку 10.09.2021, 14:21

С 13 сентября будет установлена на отметке 6,75% годовых.

Банк России продолжает «закручивать гайки» денежно-кредитной политики в попытке догнать инфляцию, которая вышла на 5-летний максимум и продолжает ускоряться вопреки приказам президента, увещеваниям в адрес ритейлеров и рейдам по магазинам, устроенным ФАС, сообщает finanz.ru.

По итогам заседания в пятницу, 10 сентября, ЦБ РФ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, регулирующую стоимость кредитов в экономике в доходность вложений в рубли.

Ставка центробанка с 13 сентября будет установлена на отметке 6,75% годовых - на 0,25 процентного пункта выше, чем сейчас.

Под такую ставку ЦБ будет предлагать банкам средства на аукционах недельного репо «валютный своп». В реальности, впрочем, деньги регулятора будут еще дороже: 7,75% годовых придется заплатить за кредиты «овернайт», ломбардные кредиты и 1-дневные кредиты под залог нерыночных активов.

Кредиты репо на месяц будут стоить 6,85% годовых, а на год - 7%.

«Инфляция складывается выше прогноза, <…> инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года, ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов», - констатирует ЦБ в релизе.

После непродолжительного замедления в июле индекс потребительских цен показал рост на 6,68% в августе, а на 6 сентября разогнался до 6,74%.

При этом «баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных», пишет ЦБ: россияне продолжают набирать кредиты, что подпитывает потребительский спрос и позволяет продавцам переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ростом на мировых товарных рынках.

Головной болью для ЦБ становятся цены на продовольствие в мире. Взлетев на 25% за год, индекс цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН) вновь начал расти в августе, развернув короткий июльский тренд на снижение.

Погодные аномалии и климатические бедствия привели к массовой гибели урожая зерновых и снижению прогнозов по ключевым странам-производителям: в России - на 15%, в Канаде - на 24%, а в США - до минимума за 19 лет.

«Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом», - предупреждает ЦБ.

В этих условиях потолка ужесточения денежной политики в России пока видно. На ближайших заседаниях центробанк «допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки», говорится в релизе.

В рисковых сценариях ставка может вырасти до 8% и даже 9% годовых, предупредил регулятор на прошлой неделе в проекте «Основных направлений ДКП».

Так, в сценарии «глобальная инфляция», который предполагает дальнейший разгон цен на мировых сырьевых рынках, центробанк закладывает среднюю ключевую ставку в 7,5-8,5% годовых на 2022 год.

Еще более опасный сценарий «глобального финансового кризиса», угрозу которого ЦБ видит в начале 2023 года, допускает рост ставки до 8,3-9,3%.

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