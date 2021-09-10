«За 400 рублей горбатиться лучше?» 3 10.09.2021, 14:47

4,126

иллюстрационное фото

Почему белорусы ничего не теряют, уходя в стачку.

Телеграм-канал "Белорусское объединение рабочих" (БОР) опубликовал мнение одного из участников белорусских протестных чатов:

— Хочу высказаться по поводу страшилки про "дешевую рабочую силу". Потому что это вроде жупела, которым размахивают перед испуганным простым людом, а как на деле?

Я живу в Израиле. Бабушке мужа 95 лет, она требует постоянного ухода. Поэтому с ней в квартире живет сиделка из Молдовы, уже 13 лет. У сиделки отдельная комната, за которую она, конечно же, ничего не платит, как не платит и за продукты и услуги ЖКХ.

Бабушка неходячая, поэтому чтобы облегчить сиделке работу, у бабушки есть специальная кровать с краном, чтобы ее легче было поднимать и пересаживать... А то, конечно, тяжело с таким пациентом…

Сиделка получает 6000 шекелей, это чуть меньше 2000 долларов. У нее есть обязательные два часа в день свободного времени, это по закону, но семья мужа не следит и не жалуется, если она уходит на дольше, ибо очень ей довольны и ценят. Конечно, можно попасть и в более сложную семью, но сейчас такая нехватка сиделок, что это вряд ли: если сиделке что-то не нравится, она просто встанет и уйдет... Много случаев, когда сиделки уходили только потому, что работа была, по их мнению, слишком тяжелой: уход за парой или еще что-то... Нехватка сиделок очень большая, по факту, они диктуют условия.

Вернусь к нашей сиделке. Кроме зарплаты, ей полагается отпуск (естественно, оплачиваемый), выходные на официальные праздники ее страны, у нее есть медицинская страховка, как у любого гражданина Израиля (страховка также за счет семьи, которая является по факту ее работодателем, хотя часть расходов берет на себя гос-во, иначе семьям приходилось бы туго).

Так как бабушка живет недалеко от моря, сиделка ходит на море каждый день, у них целая комьюнити таких сиделок, вроде клуба для общения…

Итак. 2000 долларов с полным обеспечением жильем, едой и ЖКХ. Все права. Медицинская страховка (израильская).

Теперь сравним с зарплатами в Беларуси и подумаем о страшной и ужасной "дешевой рабочей силе"....

Единственная сложность тут - быть вдалеке от родных. Только раз в год можно съездить в отпуск, но с короной и это усложнилось.

За годы работы наша сиделка построила дом в деревне и купила квартиру в Кишиневе (или даже две, вроде для мамы тоже), еще и детям отсылала деньги, они у нее живут в Испании и Англии... И себя балует одежкой, обувью, золотишком, чтоб было на здоровье.

Страшно? Ужасно? "Дешевая рабочая сила"? За 400 рублей горбатиться лучше? Зато "своё"?

Вспоминаю ролик на одном из каналов, где рабочий что-то не так сделал, а начальник на него орал матом жутким, у меня аж глаза на лоб полезли... А рабочий этот ничего, слушает тихонько... Зато "недешевая рабочая сила", главное, что не у проклятых капиталистов, ага...

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.