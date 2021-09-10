Почему «слабовик»?
- 10.09.2021, 15:04
- 4,748
Известная писательница рассказала о бессилии властей.
Белорусская писательница Евгения Пастернак в «Фейсбуке» рассказала о слабости властей:
— Почему «слабовик»? Потому что насилие — признак бессилия, как бы это ни казалось обидным брутальным мальчикам. Если мужчина насилует женщину — он не может получить секс другим способом. Это такая отношенческая импотенция.
Если родитель бьет ребенка — он не может достучаться до него другим способом. Это педагогическая импотенция.
А у нас сейчас в стране правовая импотенция. Абсолютная невозможность получить повиновение граждан любым другим способом, кроме насилия. О любви, как в случае любого насилия, речь не идет.
С любовью вообще проблема. Даже в Украине рейтинг Лукашенко рухнул вдвое. Меньше украинцы любят только Путина.