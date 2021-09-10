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Почему «слабовик»?

  • 10.09.2021, 15:04
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Почему «слабовик»?
Евгения Пастернак

Известная писательница рассказала о бессилии властей.

Белорусская писательница Евгения Пастернак в «Фейсбуке» рассказала о слабости властей:

— Почему «слабовик»? Потому что насилие — признак бессилия, как бы это ни казалось обидным брутальным мальчикам. Если мужчина насилует женщину — он не может получить секс другим способом. Это такая отношенческая импотенция.

Если родитель бьет ребенка — он не может достучаться до него другим способом. Это педагогическая импотенция.

А у нас сейчас в стране правовая импотенция. Абсолютная невозможность получить повиновение граждан любым другим способом, кроме насилия. О любви, как в случае любого насилия, речь не идет.

С любовью вообще проблема. Даже в Украине рейтинг Лукашенко рухнул вдвое. Меньше украинцы любят только Путина.

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