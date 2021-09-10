Диетологи назвали самую бюджетную кашу для долголетия 2 10.09.2021, 15:05

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Она в большом количестве содержит важные для организма микроэлементы.

Известный диетолог рассказала, какая каша невероятно полезна для организма и сможет продлить молодость на года, пишет u-news.com.ua.

Она богата на важные для организма микроэлементы, которые участвуют в жизненноважных функциях. Ольга Коболева эту кашу даже назвала «кашей красоты». Это кашей оказалась простая перловка.

Ведь она содержит незаменимые для сердечно-сосудистой системы минералы, фосфор, полезный для зубной эмали и костей, а также кальций, калий, железо.

«Кроме того, в перловке есть ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют «кашей красоты»», — пояснила специалист.

Кроме того диетолог добавила, что перловка является диетическим продуктом, поэтому ее не стоит бояться есть тем, что боится поправиться. Но вместо этого организм сможет получить массу полезных компонентов.

Готовить крупу следует не менее 50 минут, предварительно ее нужно замочить на всю ночь.

Так она получится максимально вкусной, но в ней сохранятся все полезные компоненты. Такую кашу можно использовать в качестве гарнира на обед и ужин. К каше можно приготовить овощи или мясо. Но важно, чтобы мясо было не слишком жирным. Ведь жирная пища вредна для организма человека и может существенно навредить.

Лучше вообще отказаться от сильно жирной, соленой и сладкой пищи. Ведь она не приносит никакой пользы. Лучшее отдать предпочтение постным сортам мяса, овощам и фруктам. В них содержится много витамином и полезных микроэлементов. Они помогают сохранить здоровье и молодость.

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