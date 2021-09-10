В США обнародовали архивные фото теракта 9/11 в Нью-Йорке: невиданные доселе кадры

В США обнародовали архивные фото теракта 9/11 в Нью-Йорке: невиданные доселе кадры4
- 10.09.2021, 15:26
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Все фото сделаны сотрудниками Секретной службы.
США опубликовали архивные снимки теракта 11 сентября, большинство из которых никто никогда не видел.
20 лет назад произошла ужасная трагедия: террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них башни-близнецы в Нью-Йорке, а также фасад здания Пентагона.
Тогда погибло около 3000 человек. Теракт стал самым крупным в истории по количеству смертей.