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В США обнародовали архивные фото теракта 9/11 в Нью-Йорке: невиданные доселе кадры

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  • 10.09.2021, 15:26
  • 12,930
В США обнародовали архивные фото теракта 9/11 в Нью-Йорке: невиданные доселе кадры

Все фото сделаны сотрудниками Секретной службы.

США опубликовали архивные снимки теракта 11 сентября, большинство из которых никто никогда не видел.

20 лет назад произошла ужасная трагедия: террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них башни-близнецы в Нью-Йорке, а также фасад здания Пентагона.

Тогда погибло около 3000 человек. Теракт стал самым крупным в истории по количеству смертей.

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