Крик души: как зоозащитник вывел на площадь к исполкому 50 собак 5 10.09.2021, 15:33

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Необычный протест в Марьиной Горке.

В приюте в Марьиной Горке живет около 150 собак. Точную цифру знает только один человек — Юрий Валько. Именно он создал этот приют 14 лет назад. Спасал бездомных собак, выхаживал их, гулял с ними, искал возможность их прокормить.

Все эти годы с местными властями была негласная договоренность, рассказывает "Еврорадио" его дочь Александра. Когда в городе появлялись бездомные собаки, чиновники говорили: надо звонить Юре. И Юрий Валько выезжал, чтобы на собственной машине перевезти собаку с улицы в свой импровизированный приют.

Юридического статуса у приюта не было. Александра поясняет: в стране просто нет такого понятия, как "приют для животных". Юрий создал общественную организацию "Солнце для всех". Неделю назад местный исполком ее ликвидировал.

На протяжении 14 лет все держалось на устных договоренностях с местными властями.

"Просто всем было удобно, что есть такой человек: и местным жителям, и городу", — говорит Александра.

Вчера Юрия вызвали в ЖКУ "на разговор". Пока шел разговор, в приют приехала машина специалистов "Фауны города" — и несколько десятков собак забрали в Минск в печально известный приют на улице Гурского.

В знак протеста Юрий с пятью десятками своих подопечных пошел к здания местного исполкома. Приехала милиция, Юрия задержали.

"Мы не знаем, что нас ждет. Сейчас в приют приехал представитель исполкома, ЖКХ, милиция. Возможно, заберут остальных собак, чтобы ликвидировать их", — рассказывает Александра. Она говорит "ликвидировать", чтобы не говорить "убить", потому что, пока мы разговариваем, рядом сидят дети.

Устные договоренности с исполкомом

Все началось 14 лет назад. Юрий завел двух собак. Когда он выводил питомцев на прогулки, бездомные увязывались следом.

"За папой постоянно увязывалась какая-нибудь собака, которую нужно спасти: то слепая, то хромая, то обиженная другими собаками. Проблема бездомных животных в нашей стране существовала давно. И папа решил: хочу показать людям, как нужно относиться к животным, — говорит Александра. — Он педагог, мечтал организовать небольшой приют, дрессировать этих собак, показывать представления детям, водить школьников".

Территория первого приюта находилась недалеко от жилой застройки. Собак становилось больше, и местные власти сказали: давайте сместим вас на территорию бывшего подсобного хозяйства.

А потом животных стало настолько много, что первоначальные планы пошли под откос: времени теперь хватало только на то, чтобы кормить собак и выгуливать их.

Недавно исполком стал настаивать: собак нужно зарегистрировать. И, по словам Александры, буквально вчера Юрий начал регистрировать животных, в ближайшее время двадцать собак должны были получить регистрацию. Последние несколько недель провел в поездках по инстанциям.

"Все эти собаки — городские. Папе просто на протяжении 14 лет звонили из организаций, из ЖКХ и говорили: Юра, тут собачка мешает, приедь забери! Никто ему не давал за это ни копейки. Но он на все был готов, чтобы навести порядок в приюте, и занимался этим. А в итоге какие-то люди просто без предупреждения приехали в его приют, сломали ворота — и забрали собак".

Сегодня Юрий должен был ехать в Минск за едой для своих подопечных. Но пока что он ждет суда в РОВД.

Триста килограммов еды в день

Александра признает: справляться с этим в одиночку было и трудно, и дорого, не все в приюте идеально. Ни на стерилизацию животных, ни на еду деньги не выделяются — Юрий справляется своими силами. Ему не помешало бы несколько помощников — и тогда ситуация в приюте была бы другой, говорит Александра.

"Он абсолютно один. В последнее время он уже даже не может работать: он занят только тем, чтобы найти еду на такое количество животных. В день на всех этих собак нужно триста килограммов еды. Мы, как дети, старались немного его поддерживать".

Будка для собаки в приюте Юрия Валько / фото из архива Юрия Валько

Отвечая на вопрос о том, как местные жители относились к такому стихийному приюту, Александра присылает нам фотографию будки. На ней табличка: "Пушистому другу от 1 "Г" класса". Будки делали на уроках в местной школе, чтобы хоть как-то поддержать приют.

Александра говорит, что если бы ее отцу хоть немного помогли городские чиновники, если бы выделили помощников, установили вокруг приюта новый забор — туда со временем можно было бы водить экскурсии.

"Бездомные собаки принадлежат не моему отцу — они принадлежат нам всем, и это наша общая ответственность. Нужно объяснять людям, как важно регистрировать своих животных, стерилизовать их, ответственно к ним относиться, чтобы бездомных животных не становилось больше".

"Папа — не про политику, папа — про животных"

Когда Юрий узнал, что часть собак из его приюта забрали на Гурского, он с десятками своих подопечных вышел к местному исполкому. Там его и задержали.

О своих планах выйти на площадь Юрий никого не предупредил, даже детей. Александра говорит, это был крик души.

"Милиция нас упрекала, мол, папа создает таким образом опасность для людей. А они сами не создали опасность, когда задержали его и не дали даже увести собак обратно? Но все животные у папы социализированные. Они хоть и были в шоке, когда папу забрали, но мы спокойно вернули их обратно в приют".

Александра несколько раз подчеркивает: ее отец не оппозиционер.

"Он не занимается политикой, он занимается помощью животным. На площадь он вышел один, не собирал ни правых, ни левых. Он защищает права животных и привел с собой животных, — говорит Александра. — Мы хотим одного: чтобы отпустили папу и чтобы его дело продолжилось".

Что говорят чиновники?

По чьей инициативе "Фауна города" приехала в Пуховичи?

У местного унитарного предприятия "Жилтеплосервис" заключен договор с минской "Фауной города" на 2021 год. То есть специалисты "Фауны города" уполномочены в этом году заниматься здесь отловом животных.

За пять месяцев "Фауна города" 11 раз выезжала в Пуховичи по заявке этой организации. Но в приемной "Жилтеплосервиса" корреспондента Еврорадио заверили, что на этот раз специалистов организации в приют не вызывали. Получить более подробную информацию не удалось.

Еврорадио попыталось связаться с представителями исполкома, однако пока что получить комментарий местных властей не удалось.

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