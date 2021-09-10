Белорусы не хотят работать за миску супа 4 10.09.2021, 15:59

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иллюстрационное фото

Вырос дефицит рабочих.

В Беларуси растет дефицит кадров, следует из данных Минтруда. При этом растет нехватка рабочих, хуже всего ситуация в Минске. В столице требуется почти 23 тысячи человек по рабочим специальностям. Zerkalo.io посмотрело, как ситуация с дефицитом работников выглядит по регионам.

В каких регионах больше всего официальных безработных

На 1 сентября в Беларуси насчитывалось 7,6 тысячи официальных безработных. Этот показатель последние месяцы остается примерно на одном уровне. При этом фактическая безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 25 раз выше официальной.

Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда. Официальная безработица меньше фактической примерно в 25 раз.

Больше всего официальных безработных на начало этого месяца было в Брестской области — 1,5 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (меньше 700 человек). Для сравнения: в Витебской области их насчитывалось 1,3 тысячи, а в Гродненской и Могилевской — по 1,2 тысячи.

Одной из основных причин, по которым белорусы могут не регистрироваться в центрах занятости, — может быть низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — две базовые величины (58 рублей). Но по факту средний размер пособия находится в пределах 30 рублей. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.

Кроме того, в центрах занятости зачастую выдают те предложения от нанимателей, которые можно самостоятельно посмотреть в общереспубликанском банке вакансий.

Растет дефицит рабочих

По данным Минтруда, в целом по стране на 1 сентября не хватало 93,4 тысячи работников. Это почти на 2 тысячи человек больше, чем на 1 июля. «Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,4% от общего числа вакансий (на 1 сентября 2020 г. — 62,3%)», — уточняют в Минтруда. К примеру, на 1 июля этого года этот показатель был на уровне 64,9%.

Больше всего рабочих на начало сентября не хватало в Минске — 22,7 тысячи (на 1 июля — 21,9 тысячи). Для сравнения: в Минской области дефицит рабочих составляет 15,8 тысячи, Гродненской — 13,1 тысячи, Гомельской — 12,1 тысячи, Брестской — 11,2 тысячи, Могилевской — 9,6 тысячи, Витебской — 8,9 тысячи.

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