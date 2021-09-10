«В прошлом году режим реально испугался, когда заводы забастовали» 1 10.09.2021, 16:10

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Забастовка даст результат!

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал письма подписчиков, которые приходят на почту редакции:

— Ежедневно на нашу почту приходят сообщения от наших подписчиков. И этими словами хотелось бы поделиться с рабочими, ведь это колоссальная поддержка для каждого из нас.

«Очень надеемся на вас, смелые и отважные мужчины. Давайте в этот раз не отступать. В прошлом году режим реально испугался, когда заводы забастовали. Забастовка даст результат! Давайте все вместе».

«Забастовка — это не политика. Забастовка — это борьба».

«Респект и низкий поклон всем адекватным белорусам. Обязательно нужно бастовать и чем быстрее, тем лучше, так как без денег ублюдки сами друг друга на вилах вынесут. Без денег они друг другу нафиг не нужны».

«Победа зависит от каждого из нас, всем кому не безразлично будущее детей и внуков обязаны бороться и отстаивать свои права, также нельзя забывать о невинных людях, которых держат в тюрьмах, потому что наши дети нам этого никогда не простят. Спасибо, Сергей! Я буду бастовать и всех призываю».

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