Ученые рассказали, что доисторические приматы оказались сладкоежками 10.09.2021, 16:24

Изображение: CLAUS LUNAU/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Канадские ученые рассказали о первом свидетельстве кариеса у древних приматов.

Кариес — заболевание, которое часто встречается в современном мире: им страдал почти каждый взрослый человек. Распространенность кариеса используют для изучения рациона питания у людей на основе предполагаемой связи между этим заболеванием и диетой, богатой углеводами. Но болезнь не уникальна для нашего вида: у других приматов тоже наблюдается изменение частоты заболеваемости кариесом в зависимости от питания, пишет Naked science.

Немногие исследователи изучали кариес у ископаемых млекопитающих, но ни одна работа не была посвящена млекопитающим эоцена. Ученые из Университета Торонто (Канада) провели анализ крупнейшей на сегодня выборки ископаемых форм кариеса у вымершего примата ранней эоценовой эпохи — Microsyops latidens, известного более чем по тысяче образцов, найденных в штате Вайоминг. Датировка находок — около 54 миллионов лет назад.

В результате удалось показать, что из 1030 образцов зубных окаменелостей примата у 77 (7,48 процента) обнаружился кариес зубов. Исследователи предполагают, что распространенность заболевания связана с диетой с высоким содержанием фруктов или другой пищи, богатой сахарами. При этом рацион Microsyops latidens менялся со временем, так как распространенность кариеса у них тоже колебалась, доходя в определенный период до 17,24 процента.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, выяснили, что у самых ранних и, наоборот, поздних эоценовых образцов млекопитающего распространенность кариеса была ниже, чем у остальной части выборки. Это, вероятно, указывает на изменение рациона с более низким или высоким содержанием сахара.

По мнению ученых, причиной могли стать колебания климата в раннем эоцене, что, в свою очередь, повлияло на рост растительности и доступность пищи для Microsyops latidens. Интересно, что эти приматы чаще страдали кариесом, чем большинство ныне живущих представителей этого отряда млекопитающих. Лишь у родов Cebus (например, капуцинов) и Saguinus (таких как тамарины) частота встречаемости заболевания выше, чем у Microsyops latidens.

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