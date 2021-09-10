«Талибан» изгнал тысячи людей из Панджшера 10.09.2021, 16:26

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Об этом сообщают представители сопротивления.

"Талибан" изгнал тысячи людей из афганской провинции Панджшер и проводит там этническую чистку. Об этом в Twitter заявил представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари, пишет "Гордон".

"Талибан" изгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее. Мы призываем международное сообщество остановить эти военные преступления", – написал он.

Бывший губернатор провинции Кабир Васик 8 сентября в Twitter писал, что талибы "стреляют по мирным жителям и детям без всякой причины".

"Это военное преступление и преступление против человечности. "Талибан" не может уменьшить борьбу и сопротивление, посеяв страх среди простых людей", – говорилось в его посте.

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