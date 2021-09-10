Что общего у Лукашенко и свергнутого гвинейского правителя 10.09.2021, 16:37

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Альфу Конде арестовали военные.

Беларусь и Гвинея – очень разные страны с совершенно разными историей и экономикой, они находятся на разных континентах. Но при этом у бывшего главы Гвинеи и Лукашенко есть общие черты, пишет «Белсат».

Совсем не похожи

Гвинея – страна на северо-западе Африки с выходом к Атлантическому океану. Из 12,4 миллиона человек населения 86,7 – мусульмане. В стране три крупные этнические группы (фульбе – 33 % населения, малинке – 30 %, сусу – 21 %) и несколько более мелких.

Она в числе беднейших стран мира (169-е место из 195 по валовому внутреннему продукту на душу населения в паритете покупательной способности, по данным Международного валютного фонда). Бюджет наполняет в основном горнодобывающая промышленность, почти половина экспорта – золото, еще почти половина – алюминиевая руда.

Согласно индексу восприятия коррупции, Гвинея почти настолько же коррумпирована, как Россия. Гвинея также одна из худших по индексу человеческого развития программы развития ООН (178-е место из 189).

Со времени обретения независимости в 1958 году Гвинея была под авторитарной властью: первый президент руководил государством 25 лет, второй – 24.

Третьего (или, если учитывать год власти военной хунты, четвертого) президента Альфу Конде свергли 5 сентября после 11 лет у власти.

Рожденный в 1938 году, Конде получил образование во Франции, длительное время был в оппозиции к действующей власти, баллотировался на президентских выборах в 1993 и 1998 годах, но на обоих ему насчитали менее 20 % голосов. После вторых выборов его арестовали, так как он якобы собирал наемников и хотел убить действующего президента, осудили на 5 лет тюрьмы, но отпустили через полтора года. Он победил во втором туре выборов 2010-го, и те выборы называли первыми действительно демократическими в истории страны.

Но…

Александр Лукашенко и Альфа Конде – пожилые авторитарные руководители государства, пришедшие к власти на первых в истории страны демократических выборах, победили во втором туре. Оба победили для многих неожиданно, считались аутсайдерами до тех выборов. Только Лукашенко пришел к власти 27 лет назад, Конде – 11.

Оба обещали возродить промышленность и побороть коррупцию, у обоих успехи в этом как минимум спорные. Оба привели страну к экономическому росту в первое десятилетие на посту (но у Лукашенко второе и третье десятилетие у власти – колебания в экономическом росте, больше похожие на стагнацию), обоих критикуют за неэффективность и коррумпированность государственного управления.

Оба правят авторитарно, сажают за решетку десятки политических узников, слышат в свою сторону обвинения в нарушениях прав человека и чрезмерной жестокости силовиков, цензурируют оппозиционные СМИ. Оба попали под санкции Евросоюза (относительно Гвинеи те санкции начались еще до прихода Конде).

Оба пережили несколько волн массовых уличных протестов (в случае Гвинеи были сотни жертв). В том числе оба пережили массовые протесты в 2019 и 2020 годах. Оба через референдум отменили ограничение на два президентских срока (Конде совсем недавно, в 2020-м).

Конде свергли его же спецназовцы: те возмутились, что Конде сократил им финансирование, увеличив финансирование парламента и своей администрации. Восстание против него возглавил правитель созданных им же специальных вооруженных сил капрал Мамаду Думбуя.

Евросоюз еще до переворота угрожал ввести санкции против 25 гвинейских официальных лиц за нарушения прав человека – в числе тех 25 был и Думбуя. В отличие от него, многие белорусские силовики уже под санкциями Евросоюза.

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