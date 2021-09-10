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Ученые заявили о возможности определить скрытые последствия СOVID по роговице глаза

  • 10.09.2021, 16:41
Ученые заявили о возможности определить скрытые последствия СOVID по роговице глаза

Как это работает?

Ученые из Турции и Великобритании выявили еще один признак «длительного» COVID-19, от изнуряющих симптомов которого могут страдать около половины переболевших. У части перенесших инфекцию через месяц после болезни наблюдается заметное снижение числа нервных волокон в роговице глаза, а также изменение плотности дендритных клеток (вид лейкоцитов) на ее поверхности, указано в статье в British Journal of Ophthalmology. Как сообщили специалисты, симптомы сохранялись и еще через три месяца. Они могут свидетельствовать о наличии неврологических осложнений длительного COVID-19, уверены ученые, пишут «Известия».

«Мы использовали CCM (метод микроструктурного и клеточного обследования тканей роговицы, который проводится с применением микроскопа с оригинальной конструкцией и высоким разрешением. — «Известия»), чтобы продемонстрировать повреждение нервных волокон роговицы, особенно у пациентов с неврологическими симптомами, через четыре и двенадцать недель после первоначального диагноза COVID-19, — указано в статье. — Мы наблюдаем значительную связь между потерей нервных волокон роговицы и тяжестью длительного COVID с невропатической болью и скелетно-мышечными симптомами».

Специалисты предлагают использовать конфокальную микроскопию роговицы для объективной идентификации пациентов с длительным COVID. Они полагают, что с помощью такой диагностики можно буде на ранних стадиях выявить развитие неврологического дефицита и связанные с ним энцефалиты, невропатии и другие патологии.

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