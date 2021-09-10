Что происходит с ценами в Беларуси 1 10.09.2021, 16:51

Годовая инфляция по-прежнему держится на уровне 9,8%.

Товары и платные услуги за 8 месяцев подорожали на 6,1%, сообщает Белстат. При этом месячный рост цен в августе составил 0,2%, пишет zerkalo.io.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,7%, а платные услуги стали дороже на 0,1%. На продовольственные товары зафиксировали дефляцию в 0,1%.

Годовая инфляция в августе, как и месяцем ранее, была на уровне 9,8%.

Напомним, в Беларуси годовая инфляция в июле составила 9,8%. Ранее власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%. Из-за разогнавшейся инфляции, к примеру, седьмой месяц подряд падают реальные пенсии.

Что происходит с ценами в Беларуси

В начале этого года чиновники подняли НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

С 1 августа же некоторые продовольственные детские товары снизили ставки НДС при ввозе и продаже в Беларуси. Изменения заработают с 1 августа. Среди продуктов, на которые снизили налог, оказались в числе прочих фруктовые и овощные соки, фрукты, орехи.

При этом власти продолжают сдерживать цены на отдельные позиции, в том числе на мясо, «молочку», овощи, соль. Чтобы избежать дефицита продуктов, на которые установили потолок по росту цен, время от времени чиновники позволяют повысить их стоимость.

Из-за ограничений по повышению цен для производителей, торговли и импортеров наблюдается нехватка отдельных товаров. К примеру, курицы, которую активно вывозят в Россию.

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