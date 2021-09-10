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Польша построила 50 километров забора на белорусской границе

  • 10.09.2021, 17:01
Польша построила 50 километров забора на белорусской границе
Фото: Reuters

Фотофакт.

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.

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