Польша построила 50 километров забора на белорусской границе 10.09.2021, 17:01

Фото: Reuters

Фотофакт.

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.

Żołnierze wybudowali już ponad 50 km ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot stoi już także na odcinku przy Usnarzu Górnym. Straż Graniczną cały czas wspiera około 2 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych. pic.twitter.com/hM12i91tOp — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 10, 2021

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