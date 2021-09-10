Опубликована прослушка опального главы белорусского хоккея Баскова 10.09.2021, 17:10

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Дмитрий Басков

Все тайное становится явным.

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал прослушку из кабинета попавшего под санкции IIHF главы белорусского хоккея Дмитрия Баскова с одним из хоккейных специалистов.

Внимание: присутствует ненормативная лексика!

«Нах## ты влезаешь в эту полемику, где унижают, оскорбляют, высмеивают президента. У тебя есть свое мнение? Ну, оставь его при себе. Нах##? Ты же показываешь, что не уважаешь его и не признаешь. Считаешь, что он должен сложить полномочия, что он смешной. Я мог бы с тобой не встречаться. Просто по-тихому уволили бы – и забыли, но хочу по-человечески разобраться», - отрывок из диалога лукашистов.

«Все тайное становится явным. И каждый понесет наказание. Но мы напоминаем, что для этого необходимо действовать каждому белорусу. Забастовка – это тот минимум, о котором должен думать каждый, вне зависимости от профессии и сферы занятости. Отстаивать свои права имеет право каждый», - пишет телеграм-канал Ник и Майк.

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