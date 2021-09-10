Команда Навального рассказала о недвижимости семьи Валентины Терешковой в Италии
- 10.09.2021, 17:22
Квартира находится в городе Бергамо.
Дочери депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой Елене и ее мужу Андрею Родионову принадлежит квартира в итальянском городе Бергамо, сообщает команда Навального.
В расследовании сказано, что квартира была куплена еще в 2013 году. Площадь квартиры — 123 квадратных метра, а есть еще и огромный подземный гараж, 49 метров.
Стоимость такой квартиры составляет около 250 тысяч евро.
Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, совершившая полет в космос в 1963 году, а также она уже 55 лет депутат Госдумы РФ.