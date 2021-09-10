Бизнесвумен из Лиды похитила тепловоз 9 10.09.2021, 17:29

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иллюстрационное фото flickriver.com

Лидчанка владела фирмой по ремонту железнодорожного транспорта.

Против предпринимательницы из Лиды возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, сообщает МВД. У женщины уже есть судимость за экономические преступления.

Лидчанка владела фирмой по ремонту железнодорожного транспорта, привлекала заказчиков из Беларуси и ближнего зарубежья.

В 2014 году предпринимательница получила заказ от лесопромышленной фирмы из Борисова на покупку тепловоза за 40 тыс. долларов в эквиваленте.

Необходимая техника была найдена в Украине за 10 тысяч долларов. Женщина передала тепловоз заказчику из Борисова, но продавцу ничего не заплатила. На претензии украинцев она ответила, что готова вернуть тепловоз, если они сами заберут его из Беларуси.

Попытки вернуть деньги затянулись на несколько лет. В итоге продавец обратился в суд и выиграл дело. Сам тепловоз введен в эксплуатацию на борисовском предприятии.

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