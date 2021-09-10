Белорусы массово бойкотируют минский полумарафон 12 10.09.2021, 17:36

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Фото: tut.by

Никто не хочет бежать с Эйсмонт и Василевич.

В воскресенье стартует Минский полумарафон, в котором в этом году будет в 4 раза меньше участников, чем раньше. Организаторы говорят, что это они сами урезали число бегунов из-за коронавируса. Но на самом деле многие бегуны со стажем в этом году решили проигнорировать полумарафон по политическим причинам. The Village разобрался, что не так с полумарафоном, который раньше был суперпопулярным, и почему белорусы теперь не хотят в нем участвовать.

Кто придумал Минский полумарафон и почему многие белорусы его любили

Первый полумарафон в Минске провели в 2013 году. С тех пор его устраивали каждый год в первые выходные сентября в День города. За исключением прошлого года. По официальной версии, в 2020-м спортивное мероприятие на проспекте Победителей отменили из-за коронавируса. Но в реальности в начале сентября многие минчане по выходным активно участвовали в забегах от ОМОНа, а проспект Победителей был как раз одной из «горячих точек».

На сайте полумарафона ничего не говорится о его основателях — как будто мероприятие возникло само по себе. Но в списке организаторов — три лого — Мингорисполкома, Белорусской федерации легкой атлетики и Минспорта. А на главной странице в галерее «почетных» участников забега — сплошь чиновники и функционеры — министр спорта, замглавы Администрации Лукашенко, так называемый депутат Мария Василевич, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Решающую роль в появлении большого спортивного ивента в Беларуси сыграли компания Volkswagen (больше не партнер полумарафона) и Вадим Девятовский, который в 2014 году возглавил Белорусской федерации легкой атлетики. Первые два года забеги были малочисленные, а в 2015 году автомобильный импортер решил щедро профинансировать ивент, совместив свое участие в нем с рекламной кампанией (в тот год на рынк вышел новый Polo), а Вадиму Девятовскому очень понравилась идея массового мероприятия — она резонировала с его желанием популяризировать спорт. Все эти годы Девятовский и был главным публичным лицом мероприятия.

Несмотря на то, что полумарафон был целиком государственным, среди белорусов он не заработало репутацию еще одной «любимой игрушки Лукашенко» и до 2020 года объединял и как будто даже стирал границы между чиновниками, пропагандистами, аполитичными белорусами и теми, кто годами жил во внутренней эмиграции. Ивент стал по-настоящему, а не добровольно-принудительно популярным. Вероятно, белорусам импонировало его сходство с большими европейскими забегами, не последнюю роль сыграли мода на ЗОЖ и неизбалованность белорусов яркими событиями в стране в принципе. С каждым годом росло число участников большого забега (в 2019-м — 40 тысяч), призовой фонд (в этом году — 60 тысяч долларов) и статус (в белорусском забеге начали участвовать иностранцы, Международная ассоциация легкоатлетических федераций присвоила ему серебряный лейбл).

Что пошло не так

2020 год изменил все, в том числе полумарафон, жизнь его организатора Вадима Девятовского и имидж ивента в глазах белорусов.

Вадим Девятовский был функционером, преданным и спорту и власти — годами высказывал поддержку Лукашенко. Но в августе 2020-го на его странице в фейсбуке появился неожиданный пост с пятью восклицательными знаками: «Лукашенко не мой президент». Вскоре после этой публикации Девятовский ушел с поста БФЛА. Позже выяснилось, что в первые послевыборные дни, когда Вадим и его брат Олег сидели в кафе, поблизости начался хапун и ОМОНовцы схватили братьев Девятовских вместе с другими мирными белорусами, закинули в автозак и отвезли на Окрестина, где братья подверглись физическому и моральному насилию. После этого Олег Девятовский совершил попытку суицида — перерезал себе вены, а Вадим попал в Новинки, а потом уволился из Белорусской федерации легкой атлетики.

От «ответных санкций» Лукашенко пострадал и первый спонсор спортивного мероприятия, без которого его могло бы и не быть. Дело в том, что автомобили марки Škoda, которую после переноса Чемпионата мира по хоккею из Беларуси в Беларуси запретили, выпускает в том числе калужский завод ООО «Фольксваген Груп Рус» — теперь его продукция частично не может поставляться в Беларуси.

В этом году сильно изменилась и Dream Team команда забега. Раньше в ней были известные марафонки Ольга Мазуренок и Светлана Куделич, мисс Беларусь Ольга Хижинкова, телеведущие Евгений Перлин и Иван Подрез. Несколько лет подряд на дистанцию выходила посол Великобритании Фиона Гибб. В этом году в числе «почетных» участников только проверенные на цвет патриотизма лица — глава Беллегпрома, депутат Мария Василевич, журналисты ОНТ, гендиректор стадиона «Динамо» и другие.

Информацию о количестве участников забега в этом году засекретили — раньше наблюдать за количеством зарегистрировавшихся можно было прямо на официальном сайте полумарафона, но больше такой опции нет. Теперь пресс-служба предлагает поверить ей на слово, что все 10 тысяч слотов (против 40 тысяч в 2019 году) раскуплены.

Чтобы у санкционированного массового мероприятия не было и намека на несанкционированное, талисман полумарафона переодели с красно-оранжево-белого в фиолетово-белый:

Белорусы массово отказываются бежать с Эйсмонт, Василевич и «красауцами»

Несколько дней назад в соцсетях появился тэг #янебегу, под которым белорусы публично заявляют, что в этом году решили не участвовать в полумарафоне. К отказу от участия призвал и Фонд спортивной солидарности (BSSF). Аргументы спортивного объединения следующие: нельзя бежать с чиновниками, которые участвуют в репрессиях против белорусов, дистанция полумарафона проходит по проспекту Машерова, на котором жестоко разгонялись мирные шествия белорусов, а взнос за участие в ивенте — это прямая финансовая поддержка репрессивной машины режима.

А вот что об этом пишут сами белорусы (журналисты скрыли их ники ради безопасности):

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