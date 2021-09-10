закрыть
10 сентября 2021, пятница, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американского посла вызвали в МИД России

4
  • 10.09.2021, 17:55
  • 4,304
Американского посла вызвали в МИД России
Джон Салливан

Кремлю не понравилось, что российских пропагандистов не пустят на мероприятие к 11 сентября.

Американского посла в России Джона Салливана вызвали в российский МИД, «РИА Новости» опубликовало в своем Telegram видео приезда дипломата в министерство.

Как уточняет «Интерфакс», поводом для вызова посла стал отказ российским пропагандистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»