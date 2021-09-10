Американского посла вызвали в МИД России

Американского посла вызвали в МИД России4
- 10.09.2021, 17:55
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Кремлю не понравилось, что российских пропагандистов не пустят на мероприятие к 11 сентября.
Американского посла в России Джона Салливана вызвали в российский МИД, «РИА Новости» опубликовало в своем Telegram видео приезда дипломата в министерство.
Как уточняет «Интерфакс», поводом для вызова посла стал отказ российским пропагандистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году.