Американского посла вызвали в МИД России 4 10.09.2021, 17:55

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Джон Салливан

Кремлю не понравилось, что российских пропагандистов не пустят на мероприятие к 11 сентября.

Американского посла в России Джона Салливана вызвали в российский МИД, «РИА Новости» опубликовало в своем Telegram видео приезда дипломата в министерство.

Как уточняет «Интерфакс», поводом для вызова посла стал отказ российским пропагандистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году.

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