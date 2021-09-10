До +26 °С ожидается в Беларуси в субботу
- 10.09.2021, 18:02
Будет без осадков.
До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный 2-7 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 7-13 градусов, местами - плюс 4-6. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.