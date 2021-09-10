В Литве призвали продолжить экономическое давление на режим Лукашенко 2 10.09.2021, 18:07

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фото: svaboda.org

Премьер Литвы заявила, что Вильнюсу не стоит отказываться от своих принципов.

Вильнюс должен продолжать санкционное давление на Минск, несмотря на экономические потери. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала в интервью изданию La Repubblica.

По словам главы правительства, литовской стороне не стоит «отказываться от своих принципов» и санкций в отношении режима Лукашенко из-за грузового транзита, которого лишаются ее морские порты.

В этой связи она напомнила, как несколько месяцев назад белорусское судно с нефтепродуктами было переправлено в Россию, и подчеркнула, что «мир от этого не рухнул».

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