В России рухнул единственный банк для расчетов с Северной Кореей 1 10.09.2021, 18:18

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Банк был создан еще при СССР.

Единственный в России банк, уполномоченный на прямые платежи в Северную Корею, пошел ко дну.

В пятницу ЦБ РФ ввел временную администрацию в самарский банк «Спутник», входящий в третью сотню по размеру активов (1,9 млрд российских рублей) и вкладам физических лиц (508 млн рублей).

Один из старейших в России, созданный еще при СССР, «Спутник» был единственной кредитной организацией в стране, имевшей корреспондентские отношения с Банком внешней торговли КНДР и уполномоченный на операции в рамках исполнения резолюций ООН.

Банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, в связи с чем к нему почти год месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе по ограничению некоторых операций, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Баланс банка оказался «нарисованным»: стоимость активов завышалась, а после проверки выяснилось, что размер капитала (собственных средств) опустился ниже минимального допустимого в соответствии с базовой банковской лицензией.

Кроме того, был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций и занижал величину кредитного риска, отмечает ЦБ.

В банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно же начнет выплаты клиентам-физлицам не позднее 24 сентября.

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