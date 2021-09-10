Невзоров о Лукашенко: Агроном исключительно туповат 7 10.09.2021, 18:44

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Александр Невзоров

Таракан злобен и способен на любую, даже ненужную, нелепую глупость и подлость.

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» охарактеризовал Лукашенко.

– Потому что агроном ведь исключительно туповат, злобен и способен на любую, даже ненужную, нелепую глупость и подлость. И главное, ему все в его идиотии подыгрывают, потому что они ведь, пересажав уже всех, кого можно было пересажать, они взялись за детские сады. Министр внутренних дел сообщил, что это основной рассадник вольнодумства на сегодняшний момент, - сказал Невзоров.

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