«Чтобы показать свое несогласие, Юра взял 50 собак и пошел с ними на площадь» 2 10.09.2021, 18:51

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История жителя Марьиной Горки, который вывел к райисполкому 50 собак.

Юрий Валько — известный в Марьиной Горке зоозащитник и директор общественного объединения помощи животным «Солнце для всех». 14 лет мужчина держал рядом с городом собачий приют, где до недавнего времени находилось около двухсот псов. В августе «Солнце для всех» ликвидировали. А в четверг, 9 сентября, рассказывают родные мужчины, без ведома Юрия представители «Фауны города» увезли из приюта более 30 питомцев. В ответ, взяв с собой пятьдесят собак, зоозащитник вышел на центральную площадь Марьиной Горки. «Все чего он хотел, чтобы животных больше не забирали», — объясняют действия Юрия близкие. В итоге мужчину увезли в милицию. Его историю рассказывает блог «Отражение».

Эта история началась с того, что Юрий любит животных, рассказывают о мужчине родные. Много лет назад, когда у него было лишь две свои собаки, и он выходил их выгуливать, к ним прибивались другие псы. «И он мог гулять сразу в окружении восьми-девяти собак», — вспоминают близкие. Все это привело Юрия к идее организовать собачий приют.

— В исполкоме, где тогда было другое руководство, его поддержали и выделили место под приют. Спустя время Юрия [с собаками] переселили. Так питомник оказался на территории, где когда-то у нашей военной части находилось подсобное хозяйство, — вводят в курс дела близкие мужчины и отмечают: переселение разрешили на словах, то есть никаких документов на то, чтобы занимать эту землю у мужчины не было и нет. — Работа в приюте строилась так: предположим людей беспокоит бездомная собака. Они звонят в ЖКХ, ЖКХ — Юре — и он забирает пса к себе. В общем, все было позитивно.

По словам родных, много лет Юрий пытался узаконить землю, на которой жили животные. Но безрезультатно.

— Основная проблема была в том, что это «военная» земля, и ее нельзя сдать в аренду юридическим лицам. Ее можно только отдать государству, а государство в лице райисполкома не хотело эту землю забирать. Ситуация никак не решалась, — описывают происходящее близкие. — В то же время, все эти 14 лет весь город знал, что есть Юра и его приют. В школах на уроках труда даже делали будки для его собак. В общем, до августа 2021-го всех все устраивало.

В прошлом месяце, говорят собеседники, на приют свалились многочисленные проверки — МЧС, ветстанция, налоговая. Специалисты интересовались, зарегистрированы ли животные, есть ли у них прививки.

— В итоге общественное объединение «Солнце для всех» ликвидировали, — констатируют родные. — Якобы оно не занималось той деятельностью, которой должно по уставу.

Близкие не отрицают, документов (паспортов) на животных у Юрия не было. Зато прививки от бешенства, отмечают, его питомцы получили. Процентов 80 из живущих собак здесь стерилизованы.

— Когда начались наезды, Юрий стал делать все, чтобы узаконить собак. Даже нашел человека в частном секторе, который был готов зарегистрировать у себя всех животных — хозяевам подворий их можно держать сколько хочешь. Но в ЖКХ с решением этого вопроса тянули недели две, — на эмоциях продолжают собеседники. — А тут Юре набирает директор ЖКХ, говорит: приезжай в четверг в 9 утра, будем регистрировать. Он поехал — все отлично. А через час ему звонят, что 33 его собаки уже на Гурского (приют «Фауна города» в Минске. — Прим. Ред.). Стало понятно: не сегодня, так завтра приедут за остальными. Чтобы показать свое несогласие, Юра взял около 50 собак и пошел с ними на площадь.

— А чего он хотел этим добиться?

— Он хотел, чтобы не трогали животных. Важно подчеркнуть, политика тут не при чем. Все, чего добивается Юра, — чтобы собаки оставались живы. Ведь, если животное попадает в «Фауну города» и никто его не забирает, его усыпляют.

— В исполкоме он хотел с кем-то поговорить?

— Он человек эмоциональный. Все, что он делал в тот момент, было на эмоциях, — говорят родные. — Скорее всего это просто был шаг отчаяния.

«Милиция говорила, что Юра подвергает опасности людей, так как привел с собой столько собак»

По словам родных, на площади Юрий был не один. С ним вышло еще человек 15. Все это люди, которые помогают ему с приютом. Вскоре после их появления в центре, туда же приехала милиция.

— Милиция говорила, что Юра подвергает опасности людей, так как привел с собой столько собак. Но эти собаки ни на шаг от него не отходили. Он для них как вожак, — описывают происходящее собеседники. — В итоге Юрия забрали.

— А что с собаками?

— Волонтеры отвели животных обратно в приют.

Судить Юрия, говорят близкие, должны в пятницу, 10 сентября. По какой именно статье родные не знают. Предполагают — «минимум за одиночный пикет». Сами же они с утра дежурили в приюте. Ждали машину, которая, как полагали, должна была забрать других собак. Но из «Фауны города» никого пока не было.

— Зато к нам приехал представитель райисполкома и милиция, — рассказывают родные. — Мы просили у них помочь решить вопрос с землей или дать нам немного времени, чтобы привести документы животных в порядок. Чиновник пояснил, что это не в его компетенции. Единственное важное, что он нам сообщил: сейчас на Гурского нет мест, поэтому на этой неделе собак не заберут. Как будет потом, неизвестно. Хочу отметить, в этом году Марьина Горка выделила на отлов животных 50 тысяч рублей. И готовы, если понадобиться, дать еще. Это космические деньги. Мы же предлагаем их сэкономить и спасти животных.

— В группах помощи животных писали, что собаки в приюте у Юрия содержатся не в очень хорошем состоянии.

— Это тема для отдельного разговора. Как бы это смешно не казалось, у нас хватает недоброжелателей. У тех, кто такое пишет, взгляды на содержание животных не совпадают с нашими. Но, если у кого-то есть вопросы, пусть приезжают в приют и посмотрят, в каком состоянии собаки.

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