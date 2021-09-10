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Узурпатор обеспокоен своей безопасностью

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  • 10.09.2021, 18:54
  • 18,728
Узурпатор обеспокоен своей безопасностью
фото: ТАСС

Таракан назначил нового замначальника Службы своей безопасности.

Лукашенко назначил заместителем начальника Службы своей безопасности Николая Шкреда. Соответствующий указ подписан 10 сентября, сообщает пресс-служба узурпатора.

О Николае Шкреде известно не много: родился 26 апреля 1981 года. Играет в хоккей на позиции защитника в любительской команде «Щит».

Сам Лукашенко при назначении Валерия Иванова главой управделами представил Шкреда, как сотрудника Службы безопасности, который по своим должностным обязанностям регулярно взаимодействует с управделами в вопросах обеспечения деятельности Таракана.

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