Узурпатор обеспокоен своей безопасностью 5 10.09.2021, 18:54

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фото: ТАСС

Таракан назначил нового замначальника Службы своей безопасности.

Лукашенко назначил заместителем начальника Службы своей безопасности Николая Шкреда. Соответствующий указ подписан 10 сентября, сообщает пресс-служба узурпатора.

О Николае Шкреде известно не много: родился 26 апреля 1981 года. Играет в хоккей на позиции защитника в любительской команде «Щит».

Сам Лукашенко при назначении Валерия Иванова главой управделами представил Шкреда, как сотрудника Службы безопасности, который по своим должностным обязанностям регулярно взаимодействует с управделами в вопросах обеспечения деятельности Таракана.

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