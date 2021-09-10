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Это не шутка: Белоруску оштрафовали за «несанкционированный цвет волос»

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  • 10.09.2021, 19:28
  • 11,676
Это не шутка: Белоруску оштрафовали за «несанкционированный цвет волос»
иллюстрационное фото

Сошедшая с ума судья Наталья Бугук продолжает удивлять мир.

Суд Фрунзенского района Минска признал 19-летнюю минчанку Викторию Лёвину виновной в несанционированном пикетировании и назначил ей крупный штраф. Уникальным это событие делает один нюанс: девушку осудили за цвет ее волос.

Как сообщают правозащитники, Виктория была задержана утром 9 сентября на улице Одинцова. Милиционеры обратили внимание на цвет волос девушки, остановили ее и увезли в РУВД. Там на нее составили протокол по статье 24.23 КоАП, в котором значилось: «провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета».

В тот же день над Викторией прошел суд по скайпу. Она рассказала, что еще полгода назад в шутку покрасила волосы в белый цвет с несколькими красными прядями сзади. Девушка обратила внимание, что сейчас уже отросли темные корни волос, и фактически волосы у нее не бело-красно-белые, а черно-бело-красные.

Судья Наталья Бугук попросила Викторию повернуться перед камерой и продемонстрировать цвет волос. Отметив, что у девушки «очень интересная и оригинальная прическа», судья объявила ее виновной в пикетировании и назначила ей штраф в размере 80 базовых величин — 2320 рублей, или более 920 долларов.

Судья Наталья Бугук
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